Calcio, Seconda Categoria. Il Città di Siderno vince di misura in casa dell’Antonimina

La società del rinnovato sodalizio biancoazzurro, guidata dal duo Costa-Raso esce vittoriosa tra le mura amiche in quel di Antonimina. Prima sconfitta casalinga per i padroni di casa oggi, in una partita sofferta e tirata fino all'ultimo.

Andando ad uno stralcio di cronaca del match - valevole per il Campionato di Seconda Categoria, girone E - parte forte il Città di Siderno che ci prova al 9' con Antonio Commisso.

Successivamente, al 14' pt, su una palla messa in mezzo da Andrea Pasqualino, arriva lo stacco di testa di Antonio Carabetta, ma la sfera si si stampa sul palo.

Al 26' pt occasione per Albanese in area, che viene bloccata dal portiere di casa. L’Antonimina si affaccia in avanti con qualche calcio piazzato, ma non riesce a creare palle gol: solo al 30' pt con una conclusione di Alvaro che spara alto ed un successivo calcio piazzato al 37' ribattuto da Gullaci.

Il Siderno sblocca al 44': Antonio Commisso lancia sulla corsia di sinistra Antonio Carabetta che con un bel pallonetto sorprende Cataldo e fa 1-0, risultato con cui termina la prima frazione di gioco.

Nella ripresa partita ancora tirata, ma è il Città di Siderno a sfiorare il raddoppio, al 5' st, con una palla messa in mezzo per Andrea Pasqualino che conclude di testa ma trova i riflessi pronti dell'estremo difensore locale, Cataldo, che respinge in angolo.

Successivamente serie di cambi da entrambe le parti, con i padroni di casa che cercano il pareggio ed Siderno che prima cerca il raddoppio e poi tiene botta con le unghie e con i denti, fatto sta che alla fine, dopo 5' minuti di recupero, il risultato non cambia ed è il Siderno ad uscirne vittorioso riagganciando momentaneamente la testa della classifica in attesa della gare di domani che concluderanno questa 10a giornata.

L'appuntamento per la prossima giornata sarà sabato 13 Gennaio alle 14.30, quando i biancoazzuri affronteranno in casa la formazione del Falchi Maropati.

IL TABELLINO

Antonimina-Città di Siderno 0-1

Marcatori: 44' pt A. Carabetta.

Arbitro: M. Basile di Vibo Valentia.

Antonimina: 1. Cataldo, 3. Monteleone D., 5. Marzano (C), 6. D'Agostino, 7. Giordano G., 8. Terranova C., 9. Monteleone S., 10. Ponente, 13. Alvaro, 14. Terrioti L.,18. Romano. A disp: 12. Bahayou, 2. Giordano G., 4. Terranova A., 11. Filippone, 15. Martelli, 16. Monteleone B., 17. Commisso F., 19. Longo, 20. Romeo.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Albanese., 4. Costa G. (C), 5. Fuda D., 6. Caruso V., 7. Pasqualino A., 8. Barranca, 9. Carabetta A., 10. Commisso A., 11. Salerno. A disp: 12. Scruci, 13. Filippone, 14. Loccisano, 16. Stefano, 17. Terrioti, 18. Ruso, 19. Gullaci F. 20. Fuda M. Allenatori: T. Costa - R. Raso.