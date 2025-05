Siderno Sport & Fitness Village, presentata la quarta edizione del programma

«Grazie a questo grande lavoro di squadra tra istituzioni, federazioni sportive, associazioni e cittadini, vivremo anche quest’anno delle bellissime giornate di sport, aggregazione, benessere e inclusione, capaci di attirare presenze e opportunità di sviluppo turistico e sociale: questa è la Siderno che ci piace!».

Con queste parole, il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni ha concluso la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Siderno Sport & Fitness Village che prenderà il via sabato 24 maggio e durerà fino all’otto giugno, trasformando la città in un gigantesco playground che coinvolgerà, oltre agli impianti sportivi, alcuni dei luoghi più belli, come il lungomare, la spiaggia e la villa comunale.

Il sindaco ha inteso rimarcare l’attesa che si coglie in tutta la città per il Village «che rappresenta – ha detto – un volano di crescita della nostra città e motore, come molti altri eventi, di un turismo sportivo destagionalizzato», esprimendo un plauso per il grande lavoro organizzativo svolto dal consigliere delegato agli Eventi Sportivi Davide Lurasco. Quest’ultimo ha aggiunto che «l’organizzazione di questa kermesse rappresenta una promessa mantenuta e una grande vetrina per far conoscere questa città».

Tra le novità accennate da Lurasco «Il beach rugby, nel quale sabato 31 maggio e sabato 7 giugno si cimenteranno, tra le altre, squadre provenienti da Belluno, Roma, Napoli, Lecce e Messina per giocare queste due tappe del campionato nazionale. La manifestazione – ha proseguito – è organizzata dal Comune di Siderno col patrocinio di Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Coni, Sport & Salute e Comitato Paralimpico e sono innumerevoli le discipline sportive che saranno praticate per sedici giorni, dall’alba fino a tarda sera».

Non manca un cenno «alla Pedalata della Legalità che rappresenta – ha spiegato il consigliere Lurasco – un evento nazionale organizzato dal gruppo sportivo “Casalgrande” di Reggio Emilia che prevede sette tappe, di cui quattro vedranno la città di Siderno come punto di partenza o di arrivo. I ciclisti reggiani, inoltre, faranno visita al consorzio Goel, che coltiva i prodotti ortofrutticoli sui terreni confiscati che verranno venduti al mercato di Casalgrande».

Un plauso all’Amministrazione Comunale per l’attività svolta nella diffusione dei valori della pratica sportiva è stato espresso dal presidente nazionale del Csain Salvatore Bartolo Spinella e dai presidenti regionali Antonio Celona (Sicilia) e Amedeo Di Tillo (Calabria), oltre che dal delegato provinciale della FederRugby Gianluca Mari, mentre il presidente dell’Ymca Siderno Giuseppe Galluzzo ha rimarcato il valore sociale dell’attività svolta da 75 anni dalla sua associazione e nel quadro dello Sport & Fitness Village, preannunciando la presenza, per il secondo anno consecutivo, del famoso cestista Linton Johnson, con trascorsi nell’NBA.