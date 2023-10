Tragedia a Zagarise: investita da un’auto e scaraventata in un burrone, muore anziana

È ancora tutta da chiarire la dinamica del drammatico incidente costato la vita ad una donna a Zagarise, nel catanzarese: secondo quanto appreso fino a questo momento dalle forze dell'ordine, la donna sarebbe stata investita da un'auto cadendo poi in un burrone.

Nonostante l'immediata richiesta di aiuto - che ha visto giungere sul posto i Carabinieri di Sellia Marina ed il personale medico del 118 - e l'intervento dell'elisoccorso per il recupero della vittima, non c'è stato nulla da fare in quanto la malcapitata sarebbe deceduta a seguito dell'incidente.

Al momento l'auto coinvolta è stata sequestrata mentre proseguono le indagini per cercare di far luce sull'accaduto.

Notizia in aggiornamento