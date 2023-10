Reggio Calabria, sbarcati in sicurezza 112 migranti

È in corso lo sbarco di 112 migranti soccorsi in mare in due distinte operazioni di soccorso avvenute a largo delle acque maltesi da parte della nave Aita Mari della ong Salvamento Maritimo Humanitario. I migranti - provenienti da Egitto, Siria e Pakistan - versavano in discrete condizioni di salute.

Tutti i soggetti soccorsi sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza a Gallico, e dopo una prima profilassi sanitaria si è proceduto all'identificazione, al termine della quale saranno smistati in vari centri di accoglienza.