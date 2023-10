Stop alla guida sotto effetto di alcol e droga: weekend di controlli a Vibo

In vista della “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada”, che si svolgerà il prossimo 19 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato, a livello nazionale, e nei mesi di ottobre e novembre, dei servizi mirati per arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di droghe o sotto l’effetto di alcol.

In quest’ambito, la Stradale di Vibo Valentia, nell’ultimo fine settimana, tra sabato e domenica notte, ha predisposto un controllo straordinario con l’impiego di tre pattuglie, a cui hanno preso parte anche un equipaggio delle Volanti e un medico della Polizia a bordo di un Ufficio Mobile.

Sono stati così controllati 55 veicoli e 130 persone; due i conducenti risultati positivi all’alcol test, uno dei quali neopatentato. Alle contestazioni, in un caso è seguito il ritiro della patente mentre complessivamente sono stati decurtati 20 punti.

Nei prossimi week end saranno organizzati altri servizi simili, al fine di garantire sempre una maggiore sicurezza sulle strade e contrastare l’uso di droga e alcol mentre si è al volante.