Beccato alla guida sotto effetto di stupefacenti: scatta la denuncia ed il ritiro della patente

È stato notato da diversi automobilisti mentre procedeva pericolosamente a zig-zag lungo l'autostrada A2, nel vibonese, e per questo ripetutamente segnalato alla Polizia Stradale: non c'è voluto molto per individuare il veicolo nei pressi dello svincolo di Vazzano, dove è stato fermato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica.

A bordo del mezzo gli agenti hanno prontamente individuato una modica quantità di hashish, per uso personale. Circostanza che non deve essere piaciuta al guidatore, mostratosi sin da subito nervoso e particolarmente aggressivo. Nel contempo è giunta sul posto anche un'ambulanza del 118, che ha trasferito il soggetto in ospedale per maggiori accertamenti.

Questo infatti, dopo delle analisi mirate, sarebbe risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi. Per tali motivi, oltre al ritiro della patente (fino a tre anni) il fermato è stato anche denunciato a piede libero per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.