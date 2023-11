Perde controllo, finisce contro due gazzelle: feriti tre carabinieri, due sono gravi

È di quattro feriti, tre dei quali sono dei carabinieri, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime ore del giorno di oggi, a Lamezia Terme, ha visto coinvolte due pattuglie dell’Arma che stavano effettuando dei controlli ad un veicolo, ed una vettura, una Bmw che, sopraggiunta in via Biazantini, in direzione della città, ha perso il controllo andando a impattare prima contro un cancello per poi rimbalzare contro entrambe le auto dei militari.

Come anticipavano, tre dei quattro carabinieri di servizio sono rimasti feriti - due in modo grave: affidati immediatamente alle cure del personale sanitario del Suem118 di Lamezia e Maida sono stati accompagnati al vicino ospedale civile.

Una terza ambulanza, proveniente da Tiriolo, ha invece soccorso l’autista della Bmw, anch’egli ferito e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto, intorno alle 4 e 40 del mattino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture.