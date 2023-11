Operazione Alto Impatto, controlli a tappeto nel cosentino

Sono 447 le persone identificate e 293 i veicoli controllati nel corso della vasta operazione interforze denominata Alto Impatto, che nei giorni scorsi ha interessato le città di Cosenza, Corigliano-Rossano e Cassano all'Ionio. Operazione svolta dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza per contrastare i reati predatori ed i crimini comuni, ed al contempo monitorare determinate zone ad alta densità criminale.

Nella città di Cosenza infatti sono state monitorate le aree di Via degli Stadi, di contrata Serra Spiga e zone limitrofe. In Cassano particolare attenzione per l'area di Laghi di Sibari e Sibari, mentre a Corigliano-Rossano il focus è stato puntato su Schiavonea. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio ed alla verifica del rispetto delle misure di sorveglianza speciale.



Proprio in Schiavonea è stato svolto un controllo mirato presso un noto esercizio commerciale, dove sono stati rinvenute 5 slot-machine irregolari in quanto scollegate dalla rete di controllo telematica dell'agenzia dei monopoli. Lo stesso titolare dell'attività era già stato denunciato per il medesimo reato, ed ora è stato sanzionato per oltre 51 mila euro.

Nel corso delle attività - durante le quali sono stati realizzati 20 posti di controllo - sono state denunciate altre 3 persone per reati vari e contestate 9 violazioni al codice della strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.