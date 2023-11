Troppo nervoso, i finanzieri si insospettiscono e in auto gli scovano 5,5 chili di coca

È stato l’inconsueto nervosismo del conducente di un’auto a far scattare un’attenta perquisizione che ha portato alla scoperta di poco più di cinque chili e mezzo di cocaina ed all’arreso di un presunto corriere della droga.

I fatti risalgono al 4 scorso, quando i Finanzieri di Lamezia Terme, durante un consueto controllo lungo le principali strade del territorio, hanno individuato e fermato una vettura sospetta che transitava all’altezza dello svincolo di Falerna dell’autostrada A2.

Notato, come dicevamo, il nervosismo dell’autista, i militari hanno voluto vederci chiaro ed hanno ispezionato accuratamente il mezzo, anche con l’aiuto del cane antidroga Tatanka che ha segnalato la possibile presenza di stupefacenti.

Durante la successiva perquisizione si è così scoperto nell’abitacolo un doppiofondo al cui interno vi erano 5 “panetti” di cocaina del un peso complessivo di 5,563 chilogrammi. La droga, opportunamente “tagliata” e confezionata in dosi, avrebbe fruttato almeno un milione e trecentomila euro.

Al termine delle operazioni, i Finanzieri hanno quindi sequestrato il narcotico e l’autovettura, traendo in arresto il conducente in flagranza per detenzione e trasporto di stupefacenti. L’uomo è stato poi accompagnato nella Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo.