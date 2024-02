‘Ndrangheta: ventidue arresti nel catanzarese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Mentre nel reggino, nelle stesse ore, si sta completando una consistente operazione antimafia (QUI), anche nel catanzarese, e quasi contemporaneamente, gli uomini dei carabinieri del comando provinciale stanno portando a termine un altro blitz con cui hanno fatto scattare le manette ai polsi di ventidue persone.

Diversi i reati contestasti agli indagati, diciannove dei quali hanno visto spalancarsi le porte del carcere mentre altri tre sono stati messi ai domiciliari.

Le ipotesi a loro carico vanno dall’associazione di tipo mafioso armata, al concorso esterno in associazione mafiosa, e altri gravi anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose, come quelli in materia di armi, l’estorsione, la detenzione e traffico illecito di stupefacenti, oltre alla ricettazione, il sequestro di persona, il furto in abitazione e il danneggiamento seguito da incendio.

L’ordinanza cautelare, eseguita dai militari del Nucleo Investigativo di Catanzaro, è stata emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo di regione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza che si svolgerà alle 10 di oggi nei nuovi locali della Procura della Repubblica.