Operazione Scolacium, torna in libertà il presunto boss Bruno

Il Tribunale delle libertà di Catanzaro ha rimesso in libertà Francesco Bruno, cinquantaquattrenne coinvolto nell'operazione Scolacium (QUI) in quanto ritenuto il presunto boss di una cosca operante nell'area di Vallefiorita, nel catanzarese. L'indagato era finito in manette nel febbraio scorso, durante il blitz del Carabinieri che portò all'arresto di 22 persone.

Difeso dagli avvocati Salvatore Staiano ed Antonio Lomonaco, Bruno - in passato coinvolto in un'altra nota operazione, Jonny (QUI) - era stato posto in regime di 41 bis. L'istanza di scarcerazione è stata presentata dai legali dopo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare da parte della Corte di Cassazione.