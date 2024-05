Processo Karpanthos, revocati gli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Cerva

Fabrizio Rizzuti

Torna in libertà l'ex sindaco di Cerva, Fabrizio Rizzuti, coinvolto nella delicata operazione denominata Karpanthos (QUI) del settembre del 2023.



Una decisione presa oggi pomeriggio dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha annullato la misura cautelare dopo la decisione della Corte di Cassazione.

I legali di Rizzuti avevano già presentato un ricorso, inizialmente respinto dal Tribunale di Catanzaro. Per tale motivo si erano poi rivolti alla Suprema Corte che, nell'aprile scorso, decise per un rigetto parziale: in sostanza si espresse solo sulla necessità di valutare se fosse necessario o meno mantenere i domiciliari.

Valutazione che è stata espressa oggi dal Tribunale del capoluogo, che ha così permesso a Rizzuti di tornare in libertà. Lo stesso è attualmente indagato per scambio elettorale politico-mafioso, ed appena due giorni fa il Consiglio dei Ministri ha decretato proprio lo scioglimento del Comune di Cerva (LEGGI).