Siderno. Prevenzione tumori maschili, con “Un calice per la vita” a sostegno di “Nole”

Piazza Portosalvo a Siderno

Ancora un evento di sensibilizzazione e solidarietà: dopo il mese di ottobre dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, novembre è il momento della prevenzione dei tumori maschili.

Per informare sul tema e sostenere il progetto Nole (Nuova Oncologia) per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’ospedale di Locri, l’Associazione “Angela Serra”, con il patrocinio del Comune di Siderno e della Regione Calabria, organizza “Un calice per la vita”, sabato 18 novembre, a partire dalle 15.30, in Piazza Portosalvo a Siderno.

L’evento, oltre alla parte dedicata allo sport con Calabria Fit Walking, le scuole di ballo locridee, tante altre associazioni sportive e spazi dedicati ai più piccoli, prevede una parte scientifico-divulgativa, alle 18, sempre in Piazza Portosalvo, alla quale prenderanno parte per saluti e introduzione il sindaco di Siderno Maria Teresa Fragomeni, il collega di Locri Giuseppe Fontana, il commissario straordinario della ASP di Reggio Calabria Lucia Di Furia, il responsabile regionale dell’Associazione “Angela Serra” Attilio Gennaro, e in rappresentanza dell’Ospedale di Locri, il direttore sanitario Giuseppe D’Ascoli, il direttore della UOC di Oncologia Francesco Serranò e il direttore dell’Urologia Angelo Gerace; testimonial dell’evento il prof. Giuseppe Procopio, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, specialista in oncologia genitourinaria, tra i più autorevoli esperti in Italia.

All’insegna del gusto e del benessere, APCR (Associazione Provinciale Cuochi Reggini), APAR (Associazione Pasticcieri Artigianali Reggini) e Fisar (Federazioni italiana sommelier albergatori ristoratori), tra le altre prelibatezze, prepareranno il “panino mediterraneo”, vincitore di premi nazionali, che celebra i sapori e le eccellenze della Calabria.

I prodotti per la preparazione dei piatti e il vino sono stati generosamente donati, rispettivamente, dagli esercizi commerciali e dalle cantine della zona.

Su iniziativa dell’Associazione imprenditori sidernesi-Insieme con il cuore, e congiuntamente alla Pro Loco cittadina, verranno allestiti i mercatini artigianali nei pressi di Piazza Portosalvo. Inoltre l’associazione commercianti contribuirà con uno spazio di intrattenimento per i più piccoli.

La serata, a partire dalle 19, sarà allietata dal “mega concerto” degli “Artisti uniti per la ricerca”, associazione di artisti e musicisti del territorio nata con l’obiettivo di supportare l’Associazione Angela Serra.

Si esibiranno: Quartaumentata, Mimmo Cavallaro, Mario Muscolo e i suoi Estrogeni, Manuela Cricelli, Dipende Di Te, Bruno Ferrò, Enzo Tropepe, Mad Vintage, Vincenzo Bova, Franco Strangio, Nino Tarzia e tanti altri; conduce Carletto Romeo. L’intera manifestazione sarà seguita in diretta da Studio 54 network.

Con un’offerta minima di 5 euro si potrà gustare un ottimo piatto e un calice di buon vino, a sostegno della Nuova Oncologia. I ticket sono già in distribuzione sul territorio, grazie al supporto di Amiche in rosa, Le dee di Epizefiri, San Luca Illustrato, AUSER Bovalino, Fidapa, Pro loco Siderno, Lions, Anpi e tante altre che si stanno unendo all’onda solidale.

I lavori per la nuova oncologia affidati dalla ASP di Reggio Calabria all’Associazione “Angela Serra” tramite una convenzione, sono partiti lo scorso 26 giugno e procedono spediti, continuando di questo passo il nuovo reparto, che fino a poco tempo fa poteva apparire come un sogno sta diventando una realtà, grazie alla solidarietà dimostrata dalla comunità Locridea, quello che l’Associazione Serra ha realizzato 20 anni fa a Modena potrebbe divenire realtà anche nella Locride già a fine Aprile 2024.