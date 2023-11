Gioia Tauro, Picierno (Pd): Ets, inserimento porti africani passo avanti in difesa scali europei

Pina Picierno

“La Commissione europea in queste ore ha aperto un confronto sull’atto di esecuzione della Direttiva ETS sui porti di trasbordo vicini, una grande passo avanti per proteggere il porto di Gioia Tauro. La misura è specificamente progettata per combattere l’evasione portuale e proteggere i porti di trasbordo europei”.

È quanto sostiene in una nota, Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo spiegando che la cosiddetta regola della 300 miglia prevede la redazione di una lista di scali di trasbordo di paesi extra-UE che saranno soggetti a ETS, parificandoli ai porti europei.

“L’atto - dice Picierno - già include East Port Said in Egitto e Tanger Med in Marocco. Continuiamo a lavorare con i sindacati, le autorità portuali e istituzioni al fine di risolvere appieno la questione. Ho incontrato ieri i rappresentanti di Assarmatori a Bruxelles per ascoltare e affrontare insieme il problema, così come in precedenza ho incontrato a Gioia Tauro i sindacati, le parti sociali e il presidente dell’autorità portuale al fine di sciogliere i rimanenti nodi”.

“È inaccettabile che vengano rilasciate interviste anonime su una questione così delicata, e occorre serietà e responsabilità per lavorare insieme a soluzioni reali volte a salvaguardare i lavoratori, garantire la competitività europea e lo sviluppo economico del Mezzogiorno” conclude la vicepresidente del Parlamento Europeo.