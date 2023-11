Corigliano-Rossano. A fuoco l’auto della presidente del Consiglio Comunale

Ancora una notte di fuoco nell’area ionica cosentina. Appena ieri un incendio ha distrutto la vettura di proprietà della famiglia di un giornalista di Cassano (QUI), quando nelle scorse ore, invece, si registra il caso di un’altra vettura andata in fiamme.

Si tratta della Fiat 500 di Marinella Grillo, non un nome qualunque nella zona ma quello della presidente del Consiglio Comunale della popolosa città di Corigliano-Rossano.

L’auto era parcheggiata in via Candiano, dove risiede la proprietaria e sebbene l’immediato intervento dei vigili del fuoco è stata seriamente danneggiata. Intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per le indagini del caso volte ad appurare le cause dell’incendio, non escludendo al momento alcuna ipotesi. Grillo nei mesi scorsi aveva subito deli atti intimidatori e delle minacce.

Nella stessa notte, sempre a Corigliano, anche altre due vetture sono state colpite dal fuoco. In questo caso una Bmw Serie 5 e una Fiat Punto di proprietà di un imprenditore. Anche su questo caso indagano i carabinieri.