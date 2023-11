Disoccupato e con l’Rdc fermato ai traghetti gli trovano 600mila euro in auto. Denunciato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un’auto proveniente da Palermo e diretta a Villa San Giovanni è stata fermata dalla Guardia di Finanza agli imbarcaderi di Messina e notato l’atteggiamento agitato del conducente, è stata perquisita col supporto di del cane Haidy, un “cash dog” della unità cinofila appositamente addestrato per annusare la valuta.

È così che le fiamme gialle hanno ritrovato un ingente somma di denaro, circa 600mila euro, che era in un borsone riposto nel bagagliaio della vettura: si tratta di numerose mazzette di contante in tagli da 200, 100, 50, 20, 10 e persino 5 euro, avvolte con una pellicola trasparente e del nastro adesivo da imballaggio.

In base ai primi accertamenti, il conducente è risultato il componente di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, inoccupato e senza qualsiasi fonte di sostentamento.

Quindi, non avendo giustificato in modo esaustivo il possesso di una somma così importante, le banconote sono state sequestrate e l’uomo denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Messina, per i reati di riciclaggio e ricettazione.