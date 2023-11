Ecosistem Lamezia, conquistata importante vittoria contro la capolista

Nella sfida al vertice, svoltasi domenica scorsa 12 novembre, la squadra Juniores dell'Ecosistem Lamezia Soccer ha conquistato una vittoria di grande prestigio sul terreno della Pirossigeno Cosenza, attualmente prima in classifica. Il risultato finale è stato un perentorio 4-1 per gli Orange, che ha reso omaggio al talento e all'impegno straordinario delle giovani pantere lametine.

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati Gigliotti, autore di una spettacolare tripletta, e Mazza, autore di uno dei quattro gol decisivi. Il risultato finale non solo ha consolidato la posizione della Under-19 dell'Ecosistem Lamezia Soccer nella competizione, ma ha anche dimostrato la superiorità in campo, sia in termini di gioco che di organizzazione.

La squadra ospite ha saputo annichilire l'avversario in tutti i modi possibili, grazie all'impegno incessante e al merito dei ragazzi in campo. Un plauso particolare va allo staff tecnico guidato da mister Gigliotti, insieme ai mister Caffarelli e Mantuano, che hanno dimostrato di essere veri e propri architetti della vittoria. La loro capacità di organizzare la squadra, di comunicare efficacemente con i giocatori e di gestire le difficoltà ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista di questo risultato di prestigio.

Lo staff Juniores Ecosistem ha saputo creare il giusto mix tra esperienza e innovazione; con il loro approccio serio e determinato, hanno trasmesso ai ragazzi non solo il modo di giocare ma anche l'importanza di saper affrontare e superare le sfide più difficili.

In conclusione, la vittoria della Juniores dell'Ecosistem Lamezia Soccer contro la Pirossigeno Cosenza non è solo un trionfo sul campo di gioco, ma anche il frutto di un lavoro di squadra impeccabile e della leadership eccellente degli allenatori. La squadra ha dimostrato di essere pronta a sfidare le squadre di vertice e di aspirare a traguardi sempre più ambiziosi nel panorama calcettistico giovanile, rendendo orgogliosi il club e la proprietà.