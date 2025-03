Futsal, A2. Ecosistem Lamezia, spazio ai giovani nell’ultima gara casalinga

Ultima sfida casalinga della stagione per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che domani, nella penultima giornata del campionato di Serie A2 di Futsal, ospiterà al PalaSparti l’Energy Canosa. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18, con gli Orange pronti a salutare il proprio pubblico con una prestazione che guarda al futuro.

Dopo aver raggiunto con largo anticipo la salvezza, la società ha deciso di dare spazio ai giovani, concedendo un’opportunità importante ai ragazzi della Juniores, che per la prima volta calcheranno il parquet della Serie A2. Un momento di grande significato, che premia il lavoro svolto nel vivaio e dimostra la volontà dell’Ecosistem di puntare sulla crescita del proprio settore giovanile.

Il match contro l’Energy Canosa non sarà quindi solo una semplice sfida di campionato, ma rappresenterà anche un banco di prova per le “Panterine”, chiamate a dimostrare il proprio valore in un contesto più competitivo. Un’occasione per confrontarsi con avversari esperti, acquisire esperienza e respirare l’atmosfera di una categoria prestigiosa.

Per i tifosi Orange sarà un'opportunità per festeggiare la salvezza in anticipo conquistata dalla prima squadra, protagonista di una stagione positiva, e per incitare i giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro del club. Il PalaSparti si prepara quindi a vivere un pomeriggio speciale, tra sport, emozione e ambizione.