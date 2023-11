Catanzaro, brutto incidente nei pressi del lungomare: ferita una ragazza

Due auto si sono scontrate poco prima dell'ora di pranzo a Catanzaro Lido, nei pressi del lungomare. I mezzi procedevano in direzioni opposte nei pressi di Parco Gaslini quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si scontravano quasi frontalmente.

Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che hanno messo in sicurezza l'area e le vettura. Sfortumanente la giovane conducente di una delle due auto è rimasta ferita, ed è stata trasportata in ospedale dal personale medico del 118 per maggiori accertamenti.