Il Comune di San Lucido insieme alla scuola per “La giornata dell’infanzia”

Il Comune di San Lucido vivrà in sintonia con la scuola la giornata dell’infanzia del 20 novembre. La data scelta a livello internazionale, sarà vissuta dalla nostra amministrazione come momento speciale di incontro e di riflessione comune con la Dirigente, con gli alunni, con i docenti e con tutto il personale scolastico, sulla consapevolezza di quanto sia importante un’azione sinergica delle Istituzioni e della comunità intera, perché i nostri bambini ed i nostri ragazzi siano guidati verso una crescita positiva che sarà foriera della costruzione di una comunità sana.

Per tale finalità abbiamo aperto con la scuola e la sua PresideMaria Teresa Di Guglielmo un dialogo costruttivo e proficuo su percorsi operativi e progettuali per una sinergia d’azione formativa e per un’offerta di servizi adeguati. I momenti di incontro tra amministratori e scuola saranno scanditi dalla visita ai più piccoli della comunità, cioè all’asilo nido comunale Ape Maia, poi dalla consegna di attestati di partecipazione agli alunni di tutti i gradi scolastici che hanno realizzato significativi elaborati grafico-pittorici, partecipando al concorso indetto per la festa di San Leonardo e poi dalla consegna di un omaggio che il sindaco Cosimo De Tommaso e la maggioranza consiliare destina alla scuola dell’infanzia: le brandine per il riposo pomeridiano.

Un segno di attenzione, di cura e di affetto nella volontà di offrire momenti di confort ai nostri bambini. Ciò perché meritano attenzione e cura e sono al centro della nostra attività amministrativa. Siamo animati dalla forte volontà di fare di San Lucido una città a misura di bambino, pur nella ristrettezza delle risorse, attraverso l’offerta di giochi e sussidi.

Partirà, inoltre, a breve, l’area fitness che arricchirà il tempo libero dei nostri ragazzi di sana occupazione ginnica. La giornata dell’infanzia inaugura il proseguimento della stagione di collaborazione formativa con l’avvio di progetti condivisi come il Festival della lettura ed il Consiglio comunale dei ragazzi, per una compartecipazione attiva e proficua.

E' quanto comunica il comune di San Lucido.