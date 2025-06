Calabreaking Festival: la breakdance si mescola alla cultura calabrese

Dal 28 al 29 giugno prossimi, a San Lucido, torna il Calabreaking Festival: una gara di breakdance competitiva che unisce l’energia urbana al cuore autentico della tradizione calabrese. Giunto alla nona edizione, l’evento rappresenta un punto di riferimento per atleti da tutta Italia e per le comunità locali e turistiche.

Si tratta di un format innovativo: battle di breakdance con ambientazione urbana e dopo-party a tema. M anche una fusion culturale: la categoria Follow The Tarantella mescola passi hip-hop con movenze tradizionali calabresi, simbolo di un approccio creativo e identitario.

Una storia che parla al territorio: dal suo debutto nel 2016, il festival è cresciuto fino a coinvolgere oggi atleti di livello nazionale e internazionale

L’Organizzazione

Un progetto radicato e autentico, firmato da Telemare Dance School e Compà Dreush, realtà conosciute da anni per la loro attività in Calabria, in collaborazione Cristian Marchese, assessore al turismo di San Lucido.

Grazie alla collaborazione con il tessuto commerciale e istituzionale locale, la cittadina si trasforma così in una vetrina di cultura, sport e turismo.

Promuovere il territorio

Il festival viene ritenuto un veicolo potente per il territorio: attrae famiglie, turisti e giovani, creando flussi di presenza nella Calabria meridionale. Sport, cultura e turismo si fondono in un unico evento dinamico e inclusivo.

Il Calabreaking Festival è l’espressione di un progetto che unisce breakdance e tradizione, atleti e famiglie, commerciale e identità. Un’esperienza magica nel sud Italia, dove sport, musica e turismo diventano un’unica energia.