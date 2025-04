San Lucido accoglie il festival dell’arte e delle illustrazioni: un grande evento

San Lucido, popoloso centro del cosentino, si prepara ad accogliere un’iniziativa unica dedicata alla promozione dell’arte e dell’illustrazione, patrocinata dal Comune e da Calabria Straordinaria, e promossa e realizzata dall’associazione AttivaMente, in collaborazione con The Calabreser, MuDiAC-Museo Diffuso di Arte Contemporanea di Catanzaro, Calabria Illustrata, Fotografia Calabria Festival e Cose Belle Festival.

L’evento è un’occasione per celebrare il mondo dell’illustrazione e il suo potere di raccontare storie, idee e territori. Un evento aperto a tutti, appassionati e professionisti, con una call aperta agli illustratori che vogliono partecipare con opere e talk, contribuendo così a una giornata di incontri e ispirazione.

Il tema e l’ispirazione

Al centro del Radici Festival c’è il concetto di Radici: il legame con la terra, la storia e la comunità locale. Le radici rappresentano il fondamento su cui si poggiano sogni e aspirazioni ma mentre le radici ancorano alla propria terra, i rami si estendono verso l’infinito, simbolo delle aspirazioni di esplorazione e crescita.

Un festival per tutti

Il festival prenderà il via con un contest artistico, rivolto esclusivamente a giovani illustratori tra i 18 e i 30 anni, il cui tema sarà proprio Le Radici.

I partecipanti saranno invitati a interpretarne il concetto attraverso le loro opere, raccontando storie che spaziano dalla tradizione alla cultura e all’esplorazione di nuovi orizzonti.

Una giuria di professionisti selezionerà le dieci migliori idee tra i lavori pervenuti, dando agli autori l’opportunità di partecipare a un workshop esclusivo con Giuseppe Talarico, illustratore e fondatore di The Calabreser, noto per il suo lavoro di narrazione visiva della Calabria.

Gli appuntamenti

Ma il festival, che è in programma per il 24 maggio non si limita ai giovani talenti: sarà un grande momento di incontro e crescita per tutta la comunità.

La giornata ospiterà quindi una mostra con le opere dei partecipanti e di artisti affermati; talk e incontri con illustratori e realtà virtuose del settore, un’opportunità per condividere esperienze e idee; un workshop riservato ai vincitori del contest, guidato da Giuseppe Talarico; un’occasione di scambio internazionale, grazie alla presenza di realtà artistiche attive sul territorio e oltre i confini italiani; la premiazione finale del miglior elaborato del contest.

Call aperta agli artisti

Il festival vuole essere una grande festa dell’illustrazione, un momento di scambio e ispirazione non solo per i giovani artisti, ma anche per tutti coloro che credono nella forza dell’arte come mezzo di espressione e crescita collettiva.

Per questo, è aperta una call rivolta a professionisti e realtà virtuose del settore che desiderano contribuire con le proprie opere e progetti, prendendo parte a questa giornata di celebrazione e condivisione.

Un appuntamento imperdibile non solo per i giovani illustratori desiderosi di mettersi in gioco e lasciare il segno attraverso la propria creatività ma anche per chi vive l’illustrazione come passione, lavoro e linguaggio universale.