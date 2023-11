Incidente sulla Ss18: quattro mezzi coinvolti, un ferito estratto dalle lamiere

Disagi alla viabilità lungo la Ss 18 a Gizzeria, per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 16:20. Quattro i veicoli coinvolti: un furgone Citroen Jumper adibito al trasporto di bombole d'ossigeno medicale, una Mercedes A180, una Lancia Y ed un Fiat Doblò.

Tempestivo l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro giunti sul posto dal distaccamento di Lamezia Terme.

Il conducente del Doblò, rimasto ferito ed incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dagli operatori ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.



L'azione dei vigilfuoco è valsa anch alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.