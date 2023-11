Scontro auto-camion sulla Provinciale, automobilista muore nell’impatto

Un 64enne originario di Filadelfia è morto stamani in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 89 che collega Cortale a Lamezia Terme, nel catanzarese.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era al volante della sua auto quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un camion che proveniva dal senso opposto. Nulle c’è stato da fare per il 64enne che è purtroppo deceduto nell’impatto, che ha visto la sua auto finire capovolta.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 giunti da Girifalco, anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi ed a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.