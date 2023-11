Salvini torna in Calabria: nel porto di Gioia “battezza” la Msc Celestino Maresca

La Msc Celestino Maresca (Foto: FleetMoon)

Torna in Calabria il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: domani mattina, lunedì 20 novembre, sarà infatti al Porto di Gioia Tauro in occasione dell’attracco e della cerimonia di battesimo di Msc Celestino Maresca, una delle navi portacontainer più grandi ed a più basso consumo di carburante al mondo.

L’evento si terrà presso il Medcenter Container Terminal in occasione del suo 30° Anniversario. A seguire, il Segretario Federale della Lega andrà a Reggio Calabria dove alle 14.30 ci sarà l’inaugurazione della nuova sede del partito, in Via Domenico Muratori 41/c, con, a seguire, una conferenza stampa e l’incontro coi militanti.

Infine, alle 17, in Regione, presso la Sala Monteleone, l’appuntamento è con l’incontro dal titolo “Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”.

Nella serata di oggi, domenica, invece, si terrà un altro incontro ma tra il comitato provinciale del partito, con la presenza del Commissario Regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, e i consiglieri comunali Armando Neri e Mario Cardia.

“L’occasione per una presentazione e l’apertura di un dialogo che dovrebbe portare ad un percorso comune” commenta lo stesso commissario Saccomanno che quanto alla visita del Ministro Salvini, rileva un “grande entusiasmo nel partito per un leader nazionale che, ancora una volta, dimostra di quanto sia attaccato alla Calabria e di come ci tenga ad essere vicino ai calabresi per sostenere una crescita economica ed occupazionale”.