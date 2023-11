Violento nubifragio s’abbatte su Rossano, la memoria (e la paura) torna al 2015

Paura a Rossano per un violento nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore in città. Strade, sottopassi e box completamente allagati. Alto anche il rischio idrogeologico con i torrenti in piena.

In azione i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano, gli uomini della Protezione Civile e della macchina comunale. Diversi i disagi in città e tanta la preoccupazione nei cittadini che hanno rivissuto il dramma dell’alluvione del 12 agosto 2015 (QUI).



Nella serata di ieri, mercoledì 22 novembre, in appena due ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia. Le istituzioni consigliano dunque la massima prudenza e, soprattutto, di non uscire di casa se non strettamente necessario.

L’allerta meteo proseguirà anche per tutta la giornata di oggi, giovedì 23 novembre. I numeri per eventuali segnalazioni alla Protezione Civile Comunale sono 0983/5491654 e 0983/5491653.