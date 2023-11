Domenica di sangue nel vibonese: jeep si ribalta, 47enne muore schiacciato

Tragica domenica quella di oggi a Filogaso, piccolo centro di poco più di 1300 anime nell’entroterra vibonese. Nella mattinata un 47enne di Piscopio, Salvatore D’Amico, è deceduto in un incidente stradale.

La vittima viaggiava a bordo di una jeep insieme ad altre due persone, che sono però rimaste illese. All’improvviso e per cause ancora in corso di accertamento, mentre affrontava la provinciale che collega il paese a Vazzano, in contrada Peppandrea, ha perso il controllo del mezzo finendo su una scarpata.

Il mezzo si è così adagiato su un fianco, quello su cui si trovava il 47enne, finendo per schiacciarlo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Intervenuto anche l’elisoccorso di Locri.

