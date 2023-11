Calcio a 5 femminile. Una grandissima Royal Lamezia trova la prima vittoria in campionato

Gara sofferta delle biancoverdi che si portano in vantaggio per due volte ma vengono raggiunte, nel finale Jokisalo firma il gol che vale tre punti.

La T&T Royal Lamezia affronta la Vip C5 nella nona giornata di campionato di serie A. Le calabresi sono ancora a quota zero in classifica e vogliono trovare una vittoria che oltre a fare punti serve anche a fare morale, vista la bella mole di gioco mostrata negli ultimi incontri.

Ad opporsi alle biancoverdi le patavine, seste in classifica e con due ex in campo (Capuano e De Sarro) e uno in panchina (mister Giorgi).

L’avvio è di marca biancoverde ma a sfiorare la rete è Troiano che trova Pepe attenta. La Royal risponde con Getulio ma il tiro è centrale e blocca Carturan.

La partita è vibrante, entrambe le squadre si rendono pericolose e vanno alla ricerca del vantaggio. Si infiamma Ferreira che carica il sinistro e in più di un’occasione impensierisce Carturan. L’italo brasiliana è in palla e trova il gol attorno al 10’ del primo tempo con un bellissimo tiro dalla distanza su azione di calcio d’angolo.

La Royal prende morale e più volte va vicina al raddoppio, il Vip non sta a guardare e si rende pericoloso. A tre minuti dalla fine del primo tempo trova il pareggio con Troiano brava a mettere dentro dopo un’indecisione di Pepe su colpo di testa di Balardin, ben servita da Vanessa.

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre entrano determinate e attaccano alla ricerca del gol. Dopo qualche minuto occasione Vip ma Pepe dice ancora no a Vanessa.

Risponde la Royal con Mantyla che ruba palla e si invola sulla destra, serve Getulio che da buona posizione manda alto. La fuoriclasse brasiliana si fa perdonare pochi minuti dopo quando dalla distanza fa partire un diagonale di rara precisione che si infila nell’angolino alla destra di Carturan.

Reazione da parte del Vip ma Pepe è in giornata di grazia e dice no a tutte le offensive ospiti. Azione individuale di Vanessa che va al tiro e trova una deviazione di Jokisalo che inganna Pepe e si infila in porta, è il gol del 2-2.

Entrambe le squadre giocano a viso aperto e vanno alla ricerca del gol che può valere la vittoria. Jokisalo è ben servita da Getulio ma taglia troppo il diagonale e spreca. Occasione anche per Troiano che tira di poco alto sulla traversa.

A pochi minuti dal termine Getulio recupera un gran pallone e si invola servendo Jokisalo che con un grandissimo diagonale batte Carturan e regala i primi tre punti alla Royal.

Grande prestazione della squadra e ottima prestazione di Marianna Pepe che, eccetto un’indecisione sul primo gol, fa una partita impeccabile.

Prima del match l’associazione “Per te” ha consegnato una targa in memoria ai familiari di Sissi Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria ed ex calciatrice, scomparsa nel 2019.