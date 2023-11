Soccorso alpino, corso di formazione per i tecnici delle squadre forra

Dal 24 al 26 novembre si è svolto un corso di formazione per i Tecnici delle squadre forra appartenenti ai Servizi Regionali di Calabria, Basilicata e Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas). La formazione, sotto la supervisione di due istruttori della scuola nazionale tecnici soccorso in Forra (SNaFor) ed un istruttore regionale forre (IRFor) del Cnsas Calabria, ha avuto come focus tecniche di soccorso e trasporto barella in forra.

L'attività formativa si è svolta negli scenari della forra di Valle Scura nel comune di San Donato di Ninea, della forra del Caldanello nel comune di Cerchiara di Calabria e della forra Vallone dell'Inferno nel comune di Sanza. Il giorno 25 novembre si è tenuto, inoltre, il modulo formativo incentrato sulla Gestione del Rischio Acquatico, rivolto ai tecnici alpini del Cnsas.

Presenti i tecnici delle Stazioni Alpine Pollino e Sila Camigliatello del Cnsas Calabria. Il corso, tenuto sempre dagli istruttori della SNaFor, si è svolto presso il rifugio Conte Orlando di Mormanno a gestione sezione Club Alpino Italiano di Castrovillari. Questo modulo rappresenta una componente essenziale della formazione, data l’importanza di saper gestire le emergenze che possono verificarsi su tutto il territorio nazionale, e che vedono il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico chiamato a intervenire anche al di fuori del proprio territorio regionale.