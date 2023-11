Corigliano-Rossano: tra appalusi e lacrime l’ultimo saluto al consigliere Vulcano

Tanta partecipazione ai funerali del consigliere comunale Raffaele Vulcano (45 anni) (QUI) nella Città di Corigliano-Rossano. Tutti, tra cui diverse autorità (civili e militari) e numerosi cittadini, si sono uniti al dolore dell'intera famiglia.

La Santa Messa, presieduta da don Pietro Madeo, è stata celebrata nella Cattedrale di Rossano. Presenti al rito funebre il sindaco Flavio Stasi, il Presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo, gli assessori e consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, ma anche l'intera dirigenza, oltre ai calciatori, della Rossanese calcio dove in squadra (nel ruolo di portiere) gioca il figlio Francesco.

Significativo, tra l'latro, il picchetto d'onore formato dagli agenti della Polizia Municipale in grande uniforma. Il sindaco, per tutta la funzione religiosa, è rimasto in piedi dinanzi ai gonfaloni della città di Co-Ro.

Emozionanti, prima della benedizione finale, i messaggi da parte del sindaco Stasi, dell'avvocato Marco Graziano e dei figli di Raffaele Vulcano (Francesco, Natalie ed Aurora).

Tanti gli appalusi e le lacrime di commozione all'uscita del feretro. Il rito funebre è stato coordinato perfettamente e con grande professionalità dall'Agenzia Uva con sede nell'area urbana di Rossano.

Raffaele lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nei tanti amici e nell'intera comunità rossanese. Era molto benvoluto in città sia come imprenditore e sia come uomo politico.

Vulcano è stata una persona universalmente apprezzata per la sua generosità e per il suo tangibile impegno politico. Eletto consigliere comunale, ha di fatto interpretato il suo ruolo in maniera emblematica, prestando attenzione sacrale a tutti quei passaggi politico-amministrativi oggettivamente rispondenti all’interesse pubblico e al consolidarsi dei processi della fusione, incarnando in tal modo un ruolo simbolico nella volontà pervicace di costruire la nuova città a partire delle esigenze spicciole degli amministrati.

Con il medesimo impegno e la medesima dedizione, ricoprì l’incarico di consigliere comunale anche nell’ultima consiliatura dell’ex Comune di Rossano, a partire dal 2016, condividendo i banchi consiliari con l’attuale sindaco, l’attuale presidente del consiglio e tanti altri colleghi che oggi ricoprono incarichi a vari livelli, senza distinzioni di schieramenti, che già in quel frangente ebbero modo di conoscere ed apprezzare il valore umano e politico di Raffaele Vulcano.

Tanti gli attestati di vicinanza arrivati, in queste ultime ore, alla famiglia dal mondo politico e non solo. Da sottolineare, infine, che tutte le attività commerciali della città hanno osservato il lutto cittadino.