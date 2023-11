Il forte vento flagella la Sila: cede un grosso pioppo a Casali del Manco

Alberi schiantati dal forte vento in Sila. Pioggia e vento, un vento forte che ha creato disagi in alcune zone della Sila cosentina.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono dovuti intervenire per diverse chiamate di emergenza. Un grosso pioppo tremulo è caduto in località Casolesi del comune di Casali del Manco schiantandosi al suolo e bloccando di fatto la strada che porta alla diga Enel di Ariamacina.

Sono dovuti intervenire i pompieri, guidati dal capo reparto Giovanni Talarico, per liberare la strada e consentire a una famiglia di poter rientrare nell'azienda oltre che dare la possibilità di accedere alla diga.

Fortuna ha voluto che in quel momento non transitava nessuno. L'albero è caduto danneggiando anche il tetto di una piccola e storica cappella. Disagi sulle strade interne dell'area di San Giovanni in Fiore dove sempre a causa vento si registrano rami e alberi caduti.