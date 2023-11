Crotone, presentato il programma di eventi natalizi “Natale al Centro”

Presentato questa mattina, nella sala consiliare del comune di Crotone, il calendario delle festività natalizie che il Comune di Crotone propone nell’ambito del cartellone natalizio Natale al Centro (QUI). Sarà un Natale all'insegna di musica, spettacolo, teatro, enogastronomia, i mercatini del Natale, le vie in Festa, eventi per i bambini e per tutta la famiglia, il tradizionale tuffo di Capodanno e la notte di San Silvestro Crotone augurerà buon 2024 a tutta l’Italia con L’anno che verrà in diretta su Rai Uno.

Ad illustrare i vari appuntamenti il sindaco, Vincenzo Voce, insieme al vice sindaco Sandro Cretella e all’assessore al rurismo Maria Bruni. aturalmente, l'evento clou sarà il 31 dicembre in piazza Pitagora “L’anno che verrà” il grande appuntamento di Raiuno, giunto alla ventunesima edizione. Una serata fatta di grandi ospiti, musica, emozioni e sorprese per salutare il 2023 e augurare a tutti “Buon 2024”.

Nei prossimi giorni, con riunioni in Prefettura, saranno definiti i dettagli di questo evento che, come sottolineato nella conferenza stampa, prevede un'affluenza similare se non maggiore a quella registrata ogni anni per la festa della Madonna di Capocolonna. Per il sindaco Voce "anche quest’anno, dopo l’esperienza dello scorso anno, proponiamo un cartellone con eventi per tutta la famiglia, per vivere insieme l’atmosfera del Natale”.

Per il vice sindaco Cretella sono stati programmati “eventi che vanno in continuità con quelli proposti per la stagione estiva e quelli che abbiamo presentato per l’autunno. Siamo certi che anche gli eventi natalizi vedranno una grande partecipazione popolare”.

Infine, l'assessore al Turismo Bruni ha sotttolineato che "c’è, come consuetudine, grande sinergia con le associazioni di categoria e gli operatori commerciali che abbiamo sentito sin dal mese di settembre per condividere insieme la nostra proposta”.