A Torrevecchia di Bonifati la quarta edizione de “La Sagra del Maiale”

Promossa dall'associazione culturale-ricreativa "Paese Mio", ed in collaborazione con i residenti del luogo, si terrà nei giorni del 9 e del 10 Dicembre nella Frazione Torrevecchia di Bonifati, in piazza Carrera la quarta edizione de "La Sagra del Maiale". L'Iniziativa - patrocinata dal comune altotirrenico - è occasione utile per riscoprire i sapori della tradizione contadina, è incentrata sulla degustazione di pietanza tipiche della cucina calabrese, ma non mancheranno momenti musicali e di svago.

Il vasto programma promosso da "Paese Mio", prevede infatti per Sabato 9 Dicembre l'apertura degli stand gastronomici dalle ore 19, con decantazione anche di vini locali.

Dalle 21.30 spazio al concerto di Davis Muccari. La festa prosegue anche Domenica 10. Dalle ore 17 prevista la suggestivo animazione de "i giganti di Taurianova". Soddisfatta l'associazione culturale ha inteso dichiarare: "È un vero e proprio appuntamento arrivato alla quarta edizione grazie ai tanti sacrifici e alla voglia di far riscoprire di anno in anno le peculiarità enogastronomiche calabresi. Fare il maiale è un momento non solo culinario, ma anche di unione.

Anni addietro le famiglie si riunivano per giornate intere. È un bel messaggio sociale che lanciamo per stare insieme ma anche per promuovere le bellezze della frazione di Torrevecchia, un gioiello vero e proprio. Vi aspettiamo, non mancate". Conclude Paese mio. Appuntamento dunque al 9-10 Dicembre.