Eventi di Natale. A Cariati si parte da giovedì col “Cittadella in festa” e i mercatini

Sabato 9 dicembre sarà la chitarra battente di Cataldo Perri ad animare il perimetro delle otto torri sullo jonio, pronto ad accogliere dal giovedì precedente, 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, e fino a sabato 6 Gennaio, giorno della Befana, il villaggio delle emozioni e dell’identità: il Cittadella in festa 23/24.

Il concerto si terrà in piazza Rocco Trento, nella Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati, tra gli spazi individuati per ospitare le simboliche ed ambite casette di legno.

È quanto fa sapere Giuseppe Greco, in rappresentanza dell’organizzazione, per un evento legato al Natale che continua a raccogliere, insieme all’Amministrazione Comunale, adesioni ed entusiasmo tra commercianti, presepisti, artigiani e associazioni.

Da via XX Settembre a piazza Plebiscito, passando da piazza Papa Giovanni Paolo II a piazza Rocco Trento dove sarà allestito anche il palco centrale e l’area ludica per i più piccoli. Sono queste le agorà che ospiteranno i mercatini di Natale.

Le casette saranno aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24; sabato e festivi per l’intera giornata.

Artisti, commercianti, artigiani e associazioni possono aderire in qualsiasi momento. C’è ancora tempo per avere la possibilità di esporre all’interno delle casette in legno che saranno assegnate in rotazione a tutti gli espositori “proprio con l’obiettivo – sottolinea Giuseppe Greco – di soddisfare le tante richieste pervenute”.