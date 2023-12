Calcio a 5, A2. L’Ecosistem Lamezia vola in Sicilia, l’attende la Gear Piazza Armerina

Domani, sabato 2 dicembre, alle 16, andrà in scena al PalaTenda “Ferraro” di Piazza Armerina la sfida tra i padroni di casa della Gear e l’Ecosistem Lamezia Soccer, valida per l’ottava giornata del campionato maschile di Futsal A2, gir. D.

Entrambe le squadre sono reduci da risultati positivi che accenderanno ulteriormente la volontà di dare continuità alla striscia vincente. Il campo sarà l’unico giudice dell’avvincente confronto che coinvolgerà due squadre determinate a conquistare la vittoria.

Gli animi delle Pantere Orange di Lamezia Terme sono stati decisamente rianimati dalla vittoria della precedente giornata. 7-4 il risultato finale, con il quale gli uomini di mister Carrozza hanno battuto il Messina Futsal, tra le mura amiche del PalaSparti.

Per l’Ecosistem hanno segnato Ecelestini (x2), Gagliardi (x2), Patamia e Tubau (x2); quest'ultimo ha consensualmente rescisso, nella settimana in corso, il contratto che lo legava al club Orange.

Il Gear Piazza Armerina - attualmente al quinto posto in classifica - è anch’esso reduce da una vittoria, conquistata in trasferta contro il Sammichele. 0-4 il risultato finale per gli ennesi. Le quattro reti dei biancoblu portano la firma di Russo, Furno, Abate e Castronovo. Top scorer dei siciliani è Tamurella, con 9 gol.

La partita sarà arbitrata dal sig. Diego Loris Mitri di Albano Laziale e Mattia Canella di Saronno. Cronometrista sarà il sig. Sebastiano Monaco di Acireale.

“Il successo ottenuto nell'ultima partita ha rafforzato la nostra fiducia, e ora puntiamo a mantenere questo trend positivo. Sappiamo che non sarà semplice, siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ma ci impegneremo al massimo, utilizzando tutte le nostre risorse senza risparmiare energie!”, afferma Danilo Savio, facendo ben comprendere la volontà delle Pantere.