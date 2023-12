Torretta di Crucoli. Tentano di rubare un Suv, cittadino chiama il 112: beccati

Due giovani nordafricani di 22 e 26 anni, sono finiti in arresto e per lo loro si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Crotone, dopo che i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina li hanno sopresi nell’abitacolo di un Suv in cui erano entrati dopo aver forzato le portiere con dei coltelli, evidentemente con lo scopo di rubare la vettura.

È accaduto ieri notte a Torretta di Crucoli, sempre nel crotonese, e ad allertare i militari è stato un cittadino che, accortosi di quanto stesse accadendo, ha subito chiamato il 112 facendo giungere sul posto una gazzella dell’Arma pizzicando i due sul fatto.