Calacio a 5, Serie A2: pareggio per l’Ecosistem Lamezia con la Gear Armerina

Nell'Ottava giornata di campionato della Futsal Serie A2, gli appassionati di calcio a 5 sono stati testimoni di un match incredibile tra Gear Piazza Armerina ed Ecosistem Lamezia Soccer, che ha visto le due squadre concludere la partita con un pareggio entusiasmante, fissato sul risultato finale di 5-5.

Il match è stato una vera e propria montagna russa di emozioni, con entrambe le squadre che hanno mostrato forza e determinazione. Il primo tempo ha sorriso ai padroni di casa che hanno chiuso l’half-time sul risultato di 3-1. Questa Inerzia è continuata anche a inizio ripresa, con i locali che hanno trovato anche la quarta rete.

Ma lo sport è spesso teatro di grandi colpi di scena e quella che sembrava una situazione difficile è diventata l'opportunità perfetta per l'incredibile riscossa degli Orange. Le Pantere lametine hanno mostrato un carattere eccezionale e una determinazione inarrestabile, riportando la partita sulla parità. È stato un ritorno straordinario, che ha portato la squadra di Lamezia a un passo dalla vittoria finale, dimostrando di essere un gruppo capace di reagire alle avversità e lottare fino all'ultimo minuto.

L’Ecosistem è andata vicinissima a una incredibile vittoria, dimostrando una determinazione e uno spirito di squadra encomiabili. Alla fine, però, arriva solo un pareggio – per cause che non sono del tutto imputabili alla squadra ospite. Questo risultato rappresenta un punto prezioso, ottenuto in uno dei campi più accesi e difficili del girone.

I gol che hanno caratterizzato la partita per l'Ecosistem Lamezia Soccer sono stati realizzati da: Mantuano, Caffarelli e una tripletta di Patamia. Quest'ultimo si è distinto come il protagonista indiscusso della serata, contribuendo in modo significativo alla riscossa della sua squadra.