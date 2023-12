Crotone: soste selvagge in piazza Duomo, scattano le multe per gli indisciplinati

Sono scattate le multe stamani in piazza Duomo, “salotto” della città di Crotone, in pieno centro e di fronte alla Basilica Cattedrale, zona su cui l’amministrazione comunale aveva istituito un divieto di sosta permanente, ma che alcuni automobilisti indisciplinati hanno disatteso continuando lo stesso ad occuparla parcheggiandoci le proprie vetture.

“Permangono … alcuni comportamenti da parte di coloro che non hanno compreso che la piazza appartiene a tutti” sbottano dal Comune pitagorico, che stamani ha visto gli uomini della Locale taccare diverse sanzioni per coloro che non hanno inteso rispettare le regole.

Ma non solo piazza Duomo è stata interessata dai controlli, quando anche la vicina piazza Umberto dove la multa è scattata per una persona che aveva parcheggiato sullo stallo destinato ai diversamente abili.