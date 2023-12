L’Europa in Calabria. Metsola elogia il “Tolleranza Zero”: “buone pratiche vanno condivise”

Come annunciato la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha incontrato stasera nella cittadella di Germaneto, a Catanzaro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Mestsola ha visitato nella sede dell’ente la Control room dell’operazione “Tolleranza Zero”, il programma con cui la stessa la Regione dall’estato scorsa ha avviato il controllo del territorio utilizzando dei droni che si sono dimostrati decisamente efficaci nell’attività di contrasto agli incendi boschivi e nel monitoraggio dei mari.

“E con progetti così - ha affermato la presidente del Parlamento Europeo - impariamo che dobbiamo cambiare il nostro modo di fare le cose, non possiamo aspettarci che delle generazioni future paghino un prezzo elevato per le situazioni irrisolte di cui eravamo consapevoli”.

“Il Parlamento europeo - ha poi ribadito - sostiene pienamente il progetto … che ha l’obiettivo di preservare vite umane, case, ambiente ed economia”.

Metsola ha evidenziato di essere anche aperti a esplorare delle nuove forme di collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nella condivisione delle buone pratiche.

Il governatore Occhiuto, dal canto suo, dicendosi felice che Metsola avesse accettato il suo invito di venire in Calabria, ha ricordato come durante il loro incontro a Bruxelles avessero discusso dell’iniziativa “Tolleranza zero”.

“La presidente … ha dimostrato grande interesse verso questa iniziativa per cui, qualche giorno fa, abbiamo deciso che nell'occasione della sua visita gli avremmo fatto visitare la centrale operativa che abbiamo utilizzato in questa attività. Sono davvero felice che oggi lei abbia potuto constatare con i suoi occhi quanto importante sia stato il lavoro di tanti volontari, di tanti dronisti che hanno fatto segnalare la Calabria, una volta tanto, come un esempio da imitare in Italia e in Europa” ha concluso Occhiuto.

Dopo la visita nel pomeriggio alla sala di controllo, e l’incontro con i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell'Italia meridionale, domani mattina Metsola sarà ancora a Catanzaro, dove amncora nella sede della Regione visiterà la nuova centrale operativa del 112 ed assisterà ad una simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Presidente Occhiuto.