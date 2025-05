Caso Huawei all’Europarlamento, chiesta la revoca dell’immunità per Princi

Giusy Princi

L'eurodeputata calabrese Giusi Princi sarebbe coinvolta nell'inchiesta sul cosiddetto Huaweigate, uno scandalo politico-economico che coinvolgere, oltre al noto marchio di telefonia, anche 5 eurodeputati. Oltre a lei sono coinvolti anche Fulvio Martusciello e Salvatore De Meo, tutti esponenti di Forza Italia, assieme al bulgaro Nikola Minchev di Renew Europe ed al maltese Daniel Attard del Pse.

Questa sera la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha confermato pubblicamente che la procura belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per tutti e cinque gli europdeputati, accusati di aver accettato regalie e tangenti da un rappresentante della nota azienda telefonica cinese.

La stessa europarlamente ci tiene a precisare: "Mi viene contestato di aver partecipato ad un incontro a Bruxelles in data 25 giugno 2024, non dichiarato al Parlamento europeo, incontro al quale io non ho assolutamente partecipato in quanto mi trovavo a Reggio Calabria alla recita di fine anno scolastico della mia bambina, come si evince dalle copiose prove documentali a supporto".