Calcio a 5, Serie A2. Ecosistem Lamezia: Juniores batte Bovalino in trasferta

Nell’avvincente sfida di domenica 3 dicembre disputatasi a Bovalino tra i padroni di casa e l'Ecosistem Lamezia Soccer Under-19, sono stati gli Orange di Lamezia a uscirne vittoriosi con il risultato finale di 4 a 6.

L'incontro è stato tutto tranne che agevole, con il Bovalino che ha dimostrato di essere una squadra ostica e spigolosa. Tuttavia, le giovani pantere dell'Ecosistem hanno affrontato la situazione con determinazione, interpretando al meglio le difficoltà imposte dagli avversari ed emergendo sia dal punto di vista tecnico che fisico, dimostrando sin dai primi minuti di avere il controllo del gioco.

Il protagonista indiscusso della partita è stato Antonio Gaetano, autore di una tripletta nel primo tempo e di altri due gol nel secondo. La sua prestazione inarrestabile ha contribuito in modo significativo al successo della squadra, rivelando una notevole abilità sotto porta e un talento indiscusso nel segnare.

Nel secondo tempo, la doppietta di Gaetano è stata affiancata dalla marcatura di Cerra, che ha siglato un gol importante per chiudere la partita.

Oltre al trionfo sul campo, la vittoria è stata dedicata alla nuova arrivata nella famiglia Ecosistem: Clarissa, primogenita di mister Antonio Caffarelli. La mancanza del mister in trasferta, dovuta a un infortunio patito sabato durante la partita della prima squadra, ha reso la vittoria ancora più significativa per il gruppo.

Durante la trasferta, i ragazzi della Juniores Ecosistem Lamezia hanno dimostrato concentrazione e spirito di squadra, soffrendo in panchina insieme a mister Gigliotti, al presidente Francesco Manfredi e a mister Matteo Mantuano.

Le parole di mister Gigliotti riflettono l'orgoglio per questa vittoria: “Oltre al merito indiscutibile del goleador Gaetano, voglio porre l'attenzione sul mio collega mister Mantuano, per come ha guidato i ragazzi in campo, mostrando una leadership notevole fino all'ultimo minuto”.

In conclusione, la vittoria dell'Ecosistem Lamezia Soccer contro il Bovalino non solo conferma la solidità della squadra, ma sottolinea anche la forza del gruppo e la capacità di superare gli ostacoli anche in situazioni avverse. La stagione continua a promettere emozioni e successi per gli Orange di Lamezia.