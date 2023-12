Isola Capo Rizzuto. Non vuole farsi notificare una misura, fugge sul tetto: acciuffato

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 6 dicembre, ad Isola di Capo Rizzuto, i carabinieri della Tenenza locale stavano per notificare un aggravamento della misura cautelare già in vigore, a seguito di un furto commesso qualche giorno fa, ad un soggetto residente nella popolosa cittadina del crotonese quando alla vista dei militari quest’ultimo ha cercato di fuggire chiudendosi la casa familiare per poi arrampicarsi sul tetto, tentando maldestramente di sottrarsi alla misura.

Il tentativo è stato interrotto immediatamente, e il destinatario del provvedimento, raggiunto subito, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi tradotto in carcere, dopo essere stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.