Regione: “Da Arcea oltre 46 milioni di euro destinati a migliaia di piccoli e grandi agricoltori”

Gianluca Gallo

Oltre 46 milioni di euro destinati a migliaia di piccoli e grandi agricoltori. Continuano con regolarità i pagamenti degli aiuti a sostegno del mondo agricolo calabrese. Negli ultimi giorni, infatti, infatti, a cura dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, guidata dal commissario straordinario Francesco Alberti, è stata avviata la fase di liquidazione di diversi decreti.

“Garantire con puntualità le immissioni di liquidità nel circuito produttivo – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – vuol dire consentire alle aziende agricole un minimo di serenità a fronte di una difficile congiuntura che non risparmia nessun settore e mettere in seria difficoltà anche il comparto agricolo”.

Nel dettaglio, il decreto n. 154, dell’importo di 5.165.746,86 euro e riservato a 186 beneficiari, si riferisce a misure a superficie e strutturali del Psr: 14 “Benessere animali”; 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole”; 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”; 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”; 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

E poi, 11 “Agricoltura biologica”; 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”; 4.3 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”; 6.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori”; 7.3 “Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga”; 4.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”; 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole”; 8.1 “Sostegno alla forestazione”; 16.2 “Sostegno a progetti pilota”; 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”. Con distinto provvedimento, invece, è stato autorizzato il pagamento – a titolo di Domanda Unica - della somma di 41.147.214,71 a favore di 41.549 beneficiari.