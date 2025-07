Presentato Bando da 40 milioni, Gallo: “nuove opportunità per i giovani agricoltori”

Insediamento giovani agricoltori è il bando finanziato con 40 milioni di euro della nuova programmazione dei fondi europei per l’agricoltura Csr 2023/2027 rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 40 anni e illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa alla Cittadella regionale, dall’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

"Si tratta di una misura molto attesa nel settore e dalle organizzazioni professionali anche perché l’ultimo intervento a sostegno dei nuovi insediamenti dei giovani in agricoltura risale al 2018" ha affermato l'assessore. "L’intervento è pensato per favorire l’ingresso dei giovani nel settore agricolo, sostenendo idee imprenditoriali innovative e approcci produttivi sostenibili, con particolare attenzione agli aspetti ambientali, economici e sociali. Con questo bando offriamo un supporto concreto per le fasi iniziali dell’attività agricola, agevolando l’acquisizione di terreni, capitali e delle conoscenze".

"In una agricoltura 4.0 che ormai guarda anche all’intelligenza artificiale pensiamo che ci possano essere tanti giovani che riescono a coniugare una grande tradizione agricola e rurale con l’innovazione tecnologica" afferma sempre Gallo. "Vogliamo premiare questi giovani e dare loro risposte in tempi brevi, per questo il bando sarà aperto per un mese, dall’1 al 31 luglio: la priorità, mia e del presidente Occhiuto, è di collocare tanti giovani in agricoltura per dare loro un futuro concreto evitando che debbano essere costretti a lasciare la propria terra". All’incontro con la stampa sono intervenuti anche il dirigente del settore Competitività, Francesco Chiellino, e il responsabile del procedimento, Giuseppe De Grazia, i quali si sono soffermati sugli aspetti fondamentali dell’Avviso.

Una novità importante riguarda le modalità di accesso: possono, infatti, presentare domanda anche coloro che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano già insediati come capi azienda, a condizione che l’insediamento sia avvenuto da meno di 24 mesi. In tal senso, la definizione di “insediamento” è legata all’effettiva acquisizione del ruolo di capo azienda nel rispetto dei requisiti previsti per i giovani agricoltori, e non necessariamente alla costituzione ex novo dell’impresa. Il contributo massimo previsto ammonta a 100 mila euro così articolato: 70 mila per l’attuazione del Piano aziendale che deve prevedere spese ammissibili non inferiori a 50 mila euro; a 30 mila euro ammonta invece il premio per il primo insediamento.