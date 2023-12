Scooter impatta violentemente contro un’auto, grave un minorenne

Nella tarda serata di ieri, all’incirca un quarto d’ora prima delle dieci, in via Marvasi a Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolto uno scooter a bordo del quale viaggiavano due minorenni.

Il mezzo - da quanto ricostruito dalla polizia locale - per cause che sono ancora in corso di accertamento è andato ad impattare violentemente contro un’auto anch’essa in transito. Il conducente del ciclomotore ha riportato delle ferite gravi ed è stato trasportato al Gom dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto è immediatamente intervenuto il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per effettuare ogni necessario accertamento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Dell’accaduto e stato informato il magistrato di turno mentre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.