Calcio a 5. Cafure nuovo acquisto della Ecosistem Lamezia Soccer

L'Asd Ecosistem Lamezia Soccer annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive del talentuoso pivot italo-argentino Agustin Tobias Cafure.

Nato a Rio Grande nel ‘91, Cafure unisce prestanza fisica e tecnica individuale, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento nel mondo del calcio a 5.

Di piede destro e con un fiuto innato per il gol, Cafure ha lasciato il segno in patria giocando per squadre prestigiose come River Plate, Independiente e Gimnasia y Esgrima La Plata. Le sue esperienze in Italia lo hanno visto vestire le maglie del VareseLaveno e del Futsal Bisceglie, confermando la sua abilità nel campo internazionale.

Per l'esito positivo dell'operazione un ringraziamento speciale va all'intermediazione di Franco Ceracchi, della Futbol Agency Buenrome.

Con l'arrivo di Cafure, l'Ecosistem Lamezia Soccer arricchisce ulteriormente il proprio roster, dimostrando la volontà di consolidare la propria posizione di rilievo nel panorama calcettistico italiano. Il pivot italo-argentino si unisce al team con la promessa di portare la sua esperienza e il suo impegno per contribuire al successo della squadra.