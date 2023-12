Tir si ribalta e perde il carico: ferito l’autista, chiusa al traffico l’Autostrada A2

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Traffico bloccato sull’autostrada A2 del Mediterraneo a causa di un Tir che, per cause ancora da accertare, è finito per ribaltarsi sulla carreggiata per poi perdere il carico.

Sul posto, al km 378, in direzione sud, in prossimità dello svincolo per Mileto, nel vibonese, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Palmi e Polistena, insieme ad una squadra della sede centrale del Comando del capoluogo napitino e che hanno dovuto far giungere anche una autogrù per spostare il grosso mezzo, un autoarticolato che trasportava generi alimentari.

Estratta anche una persona che era rimasta incastrata all’interno della cabina e che affidata al personale del Suem118 per le cure del caso è stata poi portata in ospedale.

Attualmente la corsia Sud dell’A2 nel tratto interessato dal sinistro è completamente chiusa al transito: il traffico leggero è deviato sulle viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio (km 379) e rientro allo svincolo di Rosarno (km 388); per i mezzi pesanti il transito è bloccato temporaneamente.

Presenti la Polizia Stradale e le squadre dell’Anas, per gli adempimenti di competenza.