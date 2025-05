Incidente sulla A2: minibus contro un Tir, feriti sei poliziotti

Sono sei - e non cinque, come inizialmente appreso dai soccorritori - le persone rimaste ferite nell’incidente che questo pomeriggio, verso le quattro, ha coinvolto un furgone ed un mezzo pesante (QUI), scontratisi al km 349+900 dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio.

Si tratta in particolare di un Iveco Daily, un minibus da quindici posti con allestimento antisommossa appartenente alla Polizia di Stato, che ha impattato contro l’autoarticolato in transito sulla corsia nord.

Ad avere la peggio sono stati sei poliziotti, sebbene feritisi in modo lieve e che sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Vibo Valentia da due ambulanze del Servizio Sanitario locale.

Sul posto hanno operato, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della strada, il tratto autostradale in direzione nord è rimasto chiuso fino alle 16:40.