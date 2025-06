Ambulanza si ribalta lungo l’A2 del Mediterraneo: rallentamenti

A causa di un incidente autonomo di una ambulanza privata, avvenuto intorno alle 16:40, il traffico è temporaneamente rallentato, per chi viaggia in direzione Salerno, lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo al km 255, tra Vazzano e S. Onofrio, in provincia di Vibo Valentia.

Il mezzo trasportava un degente con gli accompagnatori che sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto con tre ambulanze e l’elisoccorso.

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.