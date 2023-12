Calcio a 5, Serie A2. Lamezia strepitosa, una Cafure mattatore doma la “big” Sammichele

Strepitosa vittoria in campionato per l’Ecosistem Lamezia Soccer. Nella 9a giornata del campionato di SerieA2 di Futsal, le Pantere del presidente Manfredi hanno battuto tra le mura amiche il Sammichele, terzo in classifica, per 2-1.

Mattatore assoluto della partita è stato il neo-acquisto Orange: Agustin Cafure, autore delle due reti decisive e di una prestazione a tutto campo di assoluto valore.

Una gara maschia, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. I pugliesi arrivavano in Calabria forti del pronostico della vigilia e dall’alto dei loro 18 punti in classifica.

L’Ecosistem, però, ha saputo ingabbiare alla perfezione i pugliesi, disputando una gara di altissimo livello, concedendo poco o nulla ai propri avversari.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma non senza emozioni, con i padroni di casa vicinissimi al gol del vantaggio in due occasioni: al 11’26” con Cafure che recupera una palla vagante ma poi non trova la coordinazione per battere Di Vagno e al 14’13” sempre con Cafure che lascia partire un bolide che sorvola di pochissimi centimetri l’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo il numero 5 Orange si riscatta e dopo meno di due minuti dall’inizio del secondo tempo trova la gioia del gol: assist di Mantuano, controllo e protezione della palla, girata facendo perno sul proprio marcatore e destro potentissimo che inchioda il portiere ospite. 1-0 per l’Ecosistem Lamezia. Battezza il suo esordio lametino con un gran gol Cafure.

Il Sammichele è però un’ottima squadra e ritorna in partita grazie al gol di Vito Samuel Console, che riporta in parità il risultato. Dopo il gol subito, Lamezia torna a premere sull'acceleratore e spinta dal grande tifo del sesto uomo orange trova il gol del nuovo e definitivo vantaggio: è ancora Agustin Cafure a mettere il pallone in rete, questa volta su assist preciso dell’altro neo acquisto in casa Ecosistem, Everton Guarnieri.

Il fortino Orange resiste fino alla fine agli assalti dei pugliesi, che nonostante il quinto uomo non fanno male ai lametini. Sul finale straordinario intervento di Fabrizio Rotella che nega il pareggio ai biancocelesti.

Una vittoria che consente ai lametini di prolungare la striscia positiva, trasmettendo un'ulteriore carica di fiducia tra gli atleti e in tutto l’ambiente Orange.

IL TABELLINO

Ecosistem Lamezia Soccer-Sammichele 2-1

Lamezia: Rotella, Pulerà, Caffarelli, Everton, Cafure, Giampà, Savio, Patamia, Mantuano, Gagliardi, Ecelestini, Gigliotti.

Allenatore: Bebo Carrozza.

Sammichele: Di Vagno, Spinelli, Gonzalez Alonso,Lo Schiavone, Petragallo, Console E., Console V., Heredia, Primavera, Giovinazzi, Masi, Tunzi. All.: Mallardi.

Marcatori: 1’40” stCafure (L), 12’23”st Console V. (S), 14’09”Cafure (L).